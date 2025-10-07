Adolfo Torres y Comité de la Central de Abastos avanzan en acuerdos para servicio de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la atención a las y los usuarios, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión con integrantes del Comité de la Central de Abastos de Morelia, para establecer acciones coordinadas que permitan encontrar soluciones y acuerdos sobre el servicio de agua en esta importante zona comercial.

Durante el encuentro, Torres Ramírez anunció que el Ooapas instalará un módulo de atención en la Central de Abastos, con el propósito de atender de manera directa y personalizada las necesidades de cada usuario y locatario.

Además, se acordó mantener una mesa de diálogo abierta, a fin de dar seguimiento puntual a los compromisos y planteamientos realizados por las y los comerciantes.