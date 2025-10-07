Adolfo Torres y Comité de la Central de Abastos avanzan en acuerdos para servicio de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la atención a las y los usuarios, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión con integrantes del Comité de la Central de Abastos de Morelia, para establecer acciones coordinadas que permitan encontrar soluciones y acuerdos sobre el servicio de agua en esta importante zona comercial.
Durante el encuentro, Torres Ramírez anunció que el Ooapas instalará un módulo de atención en la Central de Abastos, con el propósito de atender de manera directa y personalizada las necesidades de cada usuario y locatario.
Además, se acordó mantener una mesa de diálogo abierta, a fin de dar seguimiento puntual a los compromisos y planteamientos realizados por las y los comerciantes.
Torres Ramírez reconoció la importancia de la Central de Abastos para la economía de Morelia, ya que desde este punto se distribuyen productos a hogares y negocios de toda la ciudad.
Subrayó que, por ello, es esencial seguir mejorando los servicios públicos, especialmente el suministro del agua potable, considerado un elemento vital para el desarrollo de las actividades comerciales y la calidad de vida de la población.
Finalmente, Adolfo Torres Ramírez reafirmó el compromiso del Ooapas y del Gobierno de Morelia encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las y los morelianos, así como al desarrollo económico de la capital michoacana.
mrh