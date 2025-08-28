Adolfo Torres supervisa obras en boulevard García de León; vialidad ya abierta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) y las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, concluyeron de manera satisfactoria los trabajos de bacheo y sustitución de asfalto en el boulevard García de León, por lo que la circulación vehicular en la zona quedó restablecida en su totalidad.

Estas acciones se llevaron a cabo luego de que las intensas lluvias registradas en la ciudad provocaran el colapso de una tubería de 16 pulgadas, la cual estaba fabricada en concreto y presentaba severos daños. Para garantizar un mejor servicio y mayor durabilidad, se sustituyeron 40 metros lineales de tubería por material PVC.