Adolfo Torres refrenda compromiso del Ooapas con cuidado y educación ambiental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional del Cambio Climático, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Hoy más que nunca, en Morelia asumimos con responsabilidad el reto global del cambio climático. Desde el Ooapas trabajamos para fortalecer políticas públicas, programas y acciones que contribuyan al acceso equitativo al agua, al uso responsable de los recursos y a la educación ambiental desde nuestra propia trinchera”, destacó Torres Ramírez.