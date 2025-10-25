Morelia

Adolfo Torres Ramírez impulsa espacios accesibles e inclusivos en el Ooapas

Con acciones concretas, se refuerza el compromiso con la inclusión y la igualdad
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), cada acción cuenta para construir una ciudad donde todas las personas puedan acceder con facilidad a los servicios que necesitan. Bajo la dirección de Adolfo Torres Ramírez, el organismo ha fortalecido su compromiso con la inclusión y la igualdad, implementando mejoras que permiten una atención digna y accesible para toda la ciudadanía.

Entre estas acciones destacan la instalación de rampas, así como escalones en las cajas y módulos de atención, diseñados especialmente para que las personas de talla baja puedan realizar sus trámites de manera cómoda y segura.

CORTESÍA

En el marco del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que se conmemora este 25 de octubre, el director Adolfo Torres Ramírez subrayó la importancia de mantener espacios públicos adaptados y accesibles.

La inclusión se demuestra en los hechos. Por eso, en el Ooapas trabajamos para que cada persona, sin importar su condición física, pueda realizar sus gestiones con comodidad y respeto,” afirmó el Director de la paramunicipal.

CORTESÍA

Estas acciones reflejan también el compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, de garantizar la igualdad, la inclusión y un servicio de calidad para todas y todos los morelianos.

mrh

OOAPAS
Adolfo Torres Ramírez

