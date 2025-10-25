Adolfo Torres Ramírez impulsa espacios accesibles e inclusivos en el Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), cada acción cuenta para construir una ciudad donde todas las personas puedan acceder con facilidad a los servicios que necesitan. Bajo la dirección de Adolfo Torres Ramírez, el organismo ha fortalecido su compromiso con la inclusión y la igualdad, implementando mejoras que permiten una atención digna y accesible para toda la ciudadanía.

Entre estas acciones destacan la instalación de rampas, así como escalones en las cajas y módulos de atención, diseñados especialmente para que las personas de talla baja puedan realizar sus trámites de manera cómoda y segura.