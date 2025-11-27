Adolfo Torres impulsa desde el Ooapas entornos de respeto y acompañamiento como parte del 25N

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) reafirma su compromiso con la construcción de espacios seguros, libres de violencia y con perspectiva de género.

Como parte de esta iniciativa, a través de la Secretaría de Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), las instalaciones del Ooapas fueron designadas desde hace poco más de un año como Punto Naranja, un lugar seguro donde mujeres y niñas pueden acudir en caso de sentirse en riesgo o requerir acompañamiento.

Este esfuerzo forma parte de una propuesta integral del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la cual busca promover relaciones respetuosas, basadas en el cuidado y la protección mutua.

El director general del Oopas, Adolfo Torres Ramírez, reconoció el compromiso y la labor de todas las mujeres que forman parte del organismo.

“Gracias al trabajo, dedicación y fortaleza de las mujeres que integran el Ooapas, hoy damos un paso más hacia la construcción de espacios seguros y dignos. Este Punto Naranja es un recordatorio de que en nuestro organismo se respeta, se apoya y se actúa para prevenir la violencia”, expresó.

Con estas acciones, el Ooapas reafirma su responsabilidad de promover un ambiente seguro tanto para su personal como para la ciudadanía, contribuyendo a una sociedad más justa y libre de violencia.

