Adolfo Torres fortalece la modernización del Ooapas en la Convención Aneas 2025

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, asistió a la XXXVII Convención Anual y Expo Aneas 2025, realizada en la ciudad de León, Guanajuato, un foro que congrega a líderes, especialistas y representantes del sector hídrico a nivel nacional.

Durante este encuentro se abordaron temas centrales para el fortalecimiento de los organismos operadores, entre ellos: gestión eficiente de los recursos hídricos, regeneración de agua, innovación en tecnología hidráulica y estrategias para enfrentar la escasez del agua en diversas regiones del país.

La participación del Ooapas en este espacio permitió reforzar el intercambio de experiencias, actualizar conocimientos técnicos y generar vínculos con instituciones y empresas dedicadas al manejo y cuidado del agua.