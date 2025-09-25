Adolfo Torres destaca la cercanía con la ciudadanía en el primer año de gestión en Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al presentar los resultados del Primer Informe de Gestión del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), el director general, Adolfo Torres Ramírez, resaltó que este primer año ha sido un periodo de logros importantes que colocan a la ciudadanía en el centro de cada acción.

Torres Ramírez subrayó que la atención a las familias morelianas ha sido una prioridad, lo que se refleja en las 216,305 solicitudes y reportes atendidos a través de los diferentes canales de comunicación. “Este número representa más que una cifra, es la confianza de la gente en que sus necesidades son escuchadas y resueltas de manera ágil”, señaló.