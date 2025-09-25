Adolfo Torres destaca la cercanía con la ciudadanía en el primer año de gestión en Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al presentar los resultados del Primer Informe de Gestión del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), el director general, Adolfo Torres Ramírez, resaltó que este primer año ha sido un periodo de logros importantes que colocan a la ciudadanía en el centro de cada acción.
Torres Ramírez subrayó que la atención a las familias morelianas ha sido una prioridad, lo que se refleja en las 216,305 solicitudes y reportes atendidos a través de los diferentes canales de comunicación. “Este número representa más que una cifra, es la confianza de la gente en que sus necesidades son escuchadas y resueltas de manera ágil”, señaló.
También destacó la importancia de los programas sociales, que han permitido que más de mil adultos mayores reciban subsidios en el pago del agua, asegurando que este derecho fundamental no se convierta en una carga económica.
Principales resultados del primer año de gestión:
Atención ciudadana: 216,305 solicitudes y reportes atendidos a través de módulos presenciales, call center, Aquabot y Sofi IA.
Apoyo a sectores vulnerables: 920 adultos mayores renovaron su apoyo en subsidio de agua y 150 se integraron por primera vez.
Facilidades de pago: 56,422 contratos participaron en el programa de pago anticipado, equivalente al 20% del padrón.
Adolfo Torres Ramírez reconoció al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a quien calificó como “un gran ser humano, comprometido con la ciudad y preocupado por el bienestar de las y los morelianos”, y con quien comparte la visión de consolidar proyectos de gran impacto para garantizar un futuro con acceso seguro al agua.
De esta visión conjunta surge Ooapas Más Por Ti, una forma de trabajar que se resume en cinco ejes: más trabajo, más atención, más prevención, más educación y más apoyo. “No es solo un lema, es la guía que nos recuerda que el agua no solo es un servicio, sino un derecho protegido y una herencia para las próximas generaciones”, puntualizó Torres Ramírez.
