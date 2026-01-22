Adolfo Torres anuncia acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el abasto del agua

Asimismo, se realizará la construcción de una línea de conducción en la planta potabilizadora de Loma Larga, con el objetivo de incrementar el volumen de agua cruda que llega a la planta y posteriormente potabilizarla, fortaleciendo así el suministro para la ciudad.

Como parte de las acciones de mantenimiento, el Ooapas contará con nuevo equipo de desazolve para reforzar la atención en alcantarillas y drenajes, tanto en la zona urbana como en las tenencias de Morelia, permitiendo dar una respuesta más oportuna a las necesidades de la población.

En el área de producción de agua, se desarrollarán 14 acciones estratégicas en distintas fuentes de abastecimiento, que incluyen la modernización de plantas potabilizadoras, la actualización de equipos de bombeo, el equipamiento de cinco nuevos pozos y el mantenimiento profundo de más de 12 pozos existentes, priorizando las zonas con mayor necesidad.

Al respecto, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló: “Estamos trabajando para que Morelia cuente con una infraestructura hidráulica más moderna y eficiente. Estas acciones nos permitirán producir más agua, mejorar su distribución y ofrecer un mejor servicio a las y los morelianos, especialmente en las zonas que más lo necesitan”.

Estas obras forman parte de la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, orientada a fortalecer los servicios públicos y garantizar servicios de calidad, eficientes y cercanos a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de su gobierno con el bien común para hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.

rmr