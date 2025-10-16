“Adiós, amor”, una historia distinta sobre el primer amor y el narco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diez años fuera, deportado de los Estados Unidos, Chuy regresa a su pueblo costero en Sinaloa. Lo que espera como un reencuentro familiar pronto se convierte en una encrucijada emocional: su primer amor, Chano, es ahora un sicario temido en el lugar, y los fantasmas del pasado emergen entre calles marcadas por la violencia y el narcotráfico. Esa es la premisa de "Adiós, amor", la ópera prima de Indra Villaseñor Amador, que hoy fue proyectada en función de prensa en el Teatro Melchor Ocampo durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), seguida por una conferencia de prensa en el mismo recinto.

La película, que compite en la sección de Largometraje Mexicano del festival, es una historia que entrelaza el regreso de Chuy a su lugar de origen con el resurgimiento de un romance prohibido, todo ello en una comunidad donde el narco y la normalización de la violencia definen lo cotidiano.