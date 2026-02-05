Morelia

¡Adiós al tiempo de espera! El paso superior de Policía y Tránsito entra en su recta final

Contará con un bajopuente con skatepark, juegos infantiles, plazoleta y cruces peatonales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó la construcción del paso superior ferroviario Independencia. La obra, ubicada en la zona de Policía y Tránsito, registra actualmente un avance del 79 por ciento.

El funcionario estatal constató el montaje de 47 de las 64 trabes de concreto proyectadas. En la obra se labora día y noche para concluir esta infraestructura, la cual agilizará el tránsito en el periférico de Morelia al evitar las interrupciones por el paso del tren, que actualmente generan retrasos de hasta 20 minutos.

Puntualizó que la nueva vialidad, que contará con cuatro carriles en la parte alta y dos por sentido a nivel, permitirá un tránsito fluido y continuo. Con esta estructura se eliminarán los cuellos de botella y se fortalecerá la seguridad vial en beneficio de miles de morelianos.

El titular de la SCOP indicó que el proyecto contempla la construcción de un bajopuente que tendrá skatepark, juegos infantiles, plazoleta y cruces peatonales seguros para beneficio de 250 mil habitantes.

