Adiós al +Inesperado Tour en Morelia: Cancelan show de Pandora & Flans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presentación del +INESPERADO TOUR de Pandora & Flans programada para el 27 de febrero de 2026 en el Palacio del Arte de Morelia ha sido cancelada, informó la oficina de management de las artistas a través de un boletín informativo.

De acuerdo con el documento, la decisión obedece al “incumplimiento de contratos y pagos” por parte del promotor que tenía a su cargo la organización de varias fechas del tour.

Además de la fecha en Morelia, también fueron cancelados los conciertos en:

Veracruz – 28 de noviembre, World Trade Center

Campeche – 6 de diciembre, Estadio Leandro Domínguez

Irapuato – 11 de diciembre, Lienzo Charro Ignacio León Ornelas

La oficina de Pandora & Flans lamentó lo sucedido y reiteró su compromiso con ofrecer espectáculos de calidad y bajo lineamientos profesionales.