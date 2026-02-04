¡Adiós a los baches! Bedolla proyecta más de 50 años de duración a la avenida Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La recién inaugurada avenida Amalia Solórzano, en el sur de Morelia, tendrá una vida útil superior a los 50 años, gracias a que fue construida con materiales de alta calidad, durables y resistentes, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario detalló que para la nueva vialidad de 4.1 kilómetros se colocaron 25 centímetros de concreto hidráulico reforzado con acero para darle mayor durabilidad a esta obra que facilita la movilidad para más de 60 mil personas, quienes podrán transitarla en tan solo ocho minutos.
Para su construcción, el Gobierno estatal invirtió 206.9 millones de pesos de recursos propios, sin necesidad de contratar deuda pública, subrayó Ramírez Bedolla. Además, fue pensada también en el peatón, ya que cuenta con cerca de 31 mil metros cuadrados de banquetas amplias e iluminadas y 54 cruces seguros.
También es inclusiva porque está compuesta por más de 10 mil metros de guía podotáctil, así como de 37 mil 327 metros lineales de señalética horizontal y 422 piezas de señalética vertical, 26 reductores de velocidad, ciclovía, racks para bicicletas y 540 bolardos, agregó el gobernador.
La avenida Amalia Solórzano beneficiará de manera directa a las y los habitantes de las tenencias Morelos, Jesús del Monte, Santa María y San Miguel del Monte, y de 86 colonias vecinas, así como a 6 mil 162 estudiantes y 2 mil 189 docentes de 35 instituciones educativas ubicadas en la zona.
rmr