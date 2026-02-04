¡Adiós a los baches! Bedolla proyecta más de 50 años de duración a la avenida Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La recién inaugurada avenida Amalia Solórzano, en el sur de Morelia, tendrá una vida útil superior a los 50 años, gracias a que fue construida con materiales de alta calidad, durables y resistentes, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que para la nueva vialidad de 4.1 kilómetros se colocaron 25 centímetros de concreto hidráulico reforzado con acero para darle mayor durabilidad a esta obra que facilita la movilidad para más de 60 mil personas, quienes podrán transitarla en tan solo ocho minutos.

Para su construcción, el Gobierno estatal invirtió 206.9 millones de pesos de recursos propios, sin necesidad de contratar deuda pública, subrayó Ramírez Bedolla. Además, fue pensada también en el peatón, ya que cuenta con cerca de 31 mil metros cuadrados de banquetas amplias e iluminadas y 54 cruces seguros.