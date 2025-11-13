¡Adóptame! Michis y lomitos buscan hogar este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo domingo, La Casita de Frijol y Tadeo realizará su séptima feria de adopción, donde una docena de michis y lomitos está lista para conquistar corazones y mudarse a un hogar donde el plato nunca esté vacío y las caricias sean ilimitadas.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre, en la calzada Fray Antonio de San Miguel número 173, en el estacionamiento de la institución educativa Nova Spania.

El horario será de 12:00 a 17:00 horas, tiempo suficiente para que más de una mirada entre humano y michi provoque el clásico: “¿Y si sí lo adoptamos?”