Acusan en Umécuaro mortandad de peces en presa por huachicoleo de agua

Agregó que aunado a la escasez de agua tienen la duda de que esté llegando algún contaminante a la presa pues el río que alimenta la presa proviene de otras localidades en donde se está desviando agua a los invernaderos, pesticidas, herbicidas y contaminantes, sumado a la falta de oxígeno.

Esta situación afecta a los pobladores de la comunidad, y a la economía y el turismo, pues no hay espejo de agua, “hemos visto una baja impresionante, ya no hay presa, ya no vienen visitantes” y los pescadores estiman que en dos o tres semanas se agravará la situación pues se sigue extrayendo agua para riego.

Por lo anterior, “pedimos que se cierre al 100% las compuertas, todo el año está abierta, pero ahorita se cerró por completo”.

García Zavala advirtió que el huachicoleo sigue igual y que se ha denunciado la situación ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); pero no obtienen respuesta, “los únicos que han apoyado es Policía Morelia quienes han estado dando rondines”.

Destacó que la problemática se ha intensificado a partir del saqueo del agua, porque no hubo suficiente lluvia para que la presa alcanzara el nivel deseado y consideró que el agua hubiera sido suficiente si estuviera regulada, hubo saqueo “tanto de personas de la comunidad como ajenas a la misma”.

Mientras señaló que hay nuevos invernaderos que “han aprovechado de manera inconsciente el agua teniendo riegos tanto de día como de noche y eso ha ocasionado que el nivel baje”.

Aparte de que en la zona hay al menos diez ollas de agua, y que “son las que se alcanzan a ver”.

Mientras que el huachicoleo se realiza con 5 pipas que realizan entre 16 a 20 viajes al día.

Agregó que en Tirio y Hojas Anchas hay alrededor de 10 cultivos de arándano, berries, aguacate, así como en Umécuaro hay invernaderos también, cuestión que habría provocado que de vital líquido escasee cada vez más.

RYE