Acusan de maltrato animal a trabajadora en Macroplaza Estadio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer que aparentemente trabaja como elemento de seguridad privada fue acusada de violentar a dos perritos en el centro comercial Macroplaza Estadio durante la mañana de este domingo.

A través de Facebook una usuaria publicó un video donde una ciudadana reclama a una mujer que viste un uniforme de seguridad privada, argumentando que "no son formas de tratar a los animales", pues afirma que la supuesta trabajadora "maltrató a dos indefensos animalitos que descansaban dentro de la plaza".

Ciudadana: "Desde allá le pegó bien feo, no se vale tratarlos así, así no. ¿Si sabes que hay maneras que correr a los animales, si sabes? ¿Que hay formas? Te estoy hablando.

Trabajadora: No lo golpee

Ciudadana: No es la manera agarrar la cartera y aventárselas

Trabajadora: De hecho la cartera ni si quiera pesa.

Ciudadana: No se vale, no es la forma y es penado, por si no sabes, eso está penado.