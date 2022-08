Acusan a Uber en Morelia de quedarse pertenencias de clienta; "ya se dio de baja"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una usuaria de redes sociales acusó a una conductora de Uber de quedarse unas pertenencias y encima cobrarle 10 pesos más.

"Quiero reportar a esta persona y la plataforma de Uber ,por qué me robó descaradamente yo confíe en la persona y en la plataforma para enviar las cosas de mías y de mis niños pero estás nunca llegaron al lugar indicado me terminó el viaje y ya no puede comunicarme con ella", escribió la usuaria en Facebook.

Asimismo, la mujer dijo que en la plataforma le aseguraron que le resolverían en 24 horas, "¡pero ya van 3 días!" y no tiene respuesta.

Añadió que la conductora se llama Julieta e iba en un Chevrolet Beat, placas PNC983A.

"Esta 🐭 llamada Julieta se robó mis cosas y las de mis niños; ¡¡iban en 7 bolsas negras!!", aseveró.

La mujer pidió ayuda de la gente, ya que dijo que le urge recuperar sus cosas, a la par que pidió tener cuidado:

"Tengan cuidado de hacer uso de esta plataforma y sus conductores según es un servicio seguro y confiable! (sic)".

Por último, y por si fuera poco, añadió que la conductora "todavía tuvo el descaro de decirme que le faltaron 10 pesos para completar la tarifa".