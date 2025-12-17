Acumulación de animales, un problema detectado en distintas zonas de Morelia: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, en Morelia se han identificado al menos siete casos de personas acumuladoras de animales; sin embargo, podrían existir más, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

Lo anterior, tras el operativo realizado el día de ayer en un domicilio ubicado en la zona centro de la capital michoacana, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el IMPA, efectuó el decomiso de aproximadamente 50 perros.

“Desafortunadamente, este no es el único caso en Morelia. Por eso tenemos que revisar nuevamente un convenio de colaboración con la Fiscalía (...), ver también el plan de manejo en este y otros casos, y así tomar las mejores decisiones”, destacó la directora a medios de comunicación.

Aunado a esto, la directora compartió que otros de los casos identificados, a partir de reportes ciudadanos, se ubican en las colonias Guadalupe, Eduardo Ruiz y Santos Degollado. Sobre este último, indicó que al responsable incluso se le ha dado seguimiento, ya que se tiene la sospecha de que ha trasladado la acumulación a otra zona.

“Hay otro caso en el que los tienen en transportadoras. Ahorita estos son los casos de los que se sabe, pero seguramente con esto, casi siempre la gente se anima a reportar más casos (...)”, precisó.