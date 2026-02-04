Acuerdan retiro de paracaidistas en predio de San Isidro Itzícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se logró un acuerdo para que los paracaidistas que pretendían instalarse en un predio municipal ubicado en San Isidro Itzícuaro se retiraran del lugar, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.
En entrevista colectiva, el funcionario indicó que sostuvo comunicación directa con las personas que intentaban ocupar el predio durante la tarde del martes. Asimismo, señaló que se contó con el apoyo de la Policía Morelia para intervenir ante el bloqueo vial que realizaron algunos vecinos que se manifestaron por esta problemática, y que por más de dos horas bloquearon una parte de la avenida Madero Poniente.
Adicionalmente, Benítez Silva indicó que por parte del Ayuntamiento entienden la necesidad de viviendas, pero recalcó que no puede ser a costa de áreas invadidas.
Sobre reportes similares a este, indicó que en lo que va de este año es el único que se ha presentado. Y en el 2025 también se contó con otro caso, no obstante, recalcó que no es una problemática que se registre de manera común.
Sobre este mismo tema, Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, indicó en entrevista que los elementos de vialidad se direccionaron la tarde de ayer en la toma que realizaron algunos de los vecinos de San Isidro Itzícuaro.
Para finalizar, Alarcón Olmedo indicó que había versiones de que incluso estas personas tenían armas de fuego, sin embargo, recalcó que por lo menos mientras los elementos estuvieron en el sitio no se registró esta problemática, y tampoco se las externaron.
RPO