Acuerdan retiro de paracaidistas en predio de San Isidro Itzícuaro

40 familias pretendían asentarse; se logró su salida y se liberó la vialidad
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se logró un acuerdo para que los paracaidistas que pretendían instalarse en un predio municipal ubicado en San Isidro Itzícuaro se retiraran del lugar, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista colectiva, el funcionario indicó que sostuvo comunicación directa con las personas que intentaban ocupar el predio durante la tarde del martes. Asimismo, señaló que se contó con el apoyo de la Policía Morelia para intervenir ante el bloqueo vial que realizaron algunos vecinos que se manifestaron por esta problemática, y que por más de dos horas bloquearon una parte de la avenida Madero Poniente.

“Se logró el acuerdo con los invasores a efecto de que se retiren del lugar, y eso ayudó a que se liberara la vialidad. Nos informaron que eran cerca de 40 familias las que pretendían ubicarse en la zona; el acuerdo fue el retiro para que no invadieran esa zona (…)”
Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia
Adicionalmente, Benítez Silva indicó que por parte del Ayuntamiento entienden la necesidad de viviendas, pero recalcó que no puede ser a costa de áreas invadidas.

Sobre reportes similares a este, indicó que en lo que va de este año es el único que se ha presentado. Y en el 2025 también se contó con otro caso, no obstante, recalcó que no es una problemática que se registre de manera común.

Sobre este mismo tema, Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, indicó en entrevista que los elementos de vialidad se direccionaron la tarde de ayer en la toma que realizaron algunos de los vecinos de San Isidro Itzícuaro.

"Ellos tenían una demanda en materia de seguridad, primero por la llegada de estas personas que pretendían instalarse. Nosotros ofrecimos garantizar la seguridad en el lugar, y por su parte el Ayuntamiento inició un proceso por la vía legal para recuperar el espacio, de hecho se procedió a la clausura (...)"
Para finalizar, Alarcón Olmedo indicó que había versiones de que incluso estas personas tenían armas de fuego, sin embargo, recalcó que por lo menos mientras los elementos estuvieron en el sitio no se registró esta problemática, y tampoco se las externaron.

Acuerdan retiro de paracaidistas en predio de San Isidro Itzícuaro

