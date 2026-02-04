Acuerdan retiro de paracaidistas en predio de San Isidro Itzícuaro

Adicionalmente, Benítez Silva indicó que por parte del Ayuntamiento entienden la necesidad de viviendas, pero recalcó que no puede ser a costa de áreas invadidas.

Sobre reportes similares a este, indicó que en lo que va de este año es el único que se ha presentado. Y en el 2025 también se contó con otro caso, no obstante, recalcó que no es una problemática que se registre de manera común.

Sobre este mismo tema, Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, indicó en entrevista que los elementos de vialidad se direccionaron la tarde de ayer en la toma que realizaron algunos de los vecinos de San Isidro Itzícuaro.