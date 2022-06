Acueducto requiere limpieza profunda, grafitis siguen ahí: INAH

"El Acueducto requiere limpieza profunda, lo que se ha hecho es mimetizarlo, no se ha retirado, lo que hacen es pintarlo, se ha colocado pintura lacal y para que se vea limpio, pero el grafiti está ahí, en ocasiones no ha sido bien aplicada esa pintura y en casos hasta se ve no muy estético", apuntó Rodríguez Espinoza.