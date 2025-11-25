Acueducto de Morelia registra dos incidentes este año por vehículos pesados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor del camión que esta mañana dañó uno de los arcos del acueducto de Morelia sería remitido al Ministerio Público, ya que este hecho se clasifica como daño al patrimonio. En lo que va del año, suman dos incidentes de este tipo, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista colectiva, el comisionado señaló que la unidad responsable ya fue identificada, aunque al momento aún no se había detenido al conductor.
“Recordemos que tenemos cámaras justamente cerca de los cruces que existen ahí en el acueducto, que permiten identificar placas, características y proceder con la detención cuando alguno de las unidades pasa este límite restringido, sobre todo por vehículos de gran tamaño”, destacó.
Aunado a esto, indicó que en el año ya se han registrado dos accidentes similares, principalmente por el tránsito de vehículos de grandes dimensiones en los arcos del Acueducto, los cuales —indicó— son zonas restringidas.
Cuestionado sobre la sanción, Alarcón Olmedo recalcó que en estos casos los responsables se ponen a disposición del Ministerio Público, ya que se trata de un daño al patrimonio, por lo que el caso se direcciona a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es la instancia encargada de interponer la denuncia correspondiente, para que el responsable cubra la reparación del área afectada de este inmueble histórico de cantera rosa.
