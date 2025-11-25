Acueducto de Morelia registra dos incidentes este año por vehículos pesados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor del camión que esta mañana dañó uno de los arcos del acueducto de Morelia sería remitido al Ministerio Público, ya que este hecho se clasifica como daño al patrimonio. En lo que va del año, suman dos incidentes de este tipo, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado señaló que la unidad responsable ya fue identificada, aunque al momento aún no se había detenido al conductor.