Actriz Mónica del Carmen ofrecerá masterclass gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida actriz mexicana Mónica del Carmen llegará a Morelia para impartir la masterclass titulada “Actuar desde la vulnerabilidad”, como parte de las actividades de la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia.

La clase magistral se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 13:00 horas en el Auditorio del DIF del Centro Administrativo de Morelia (Eduardo Ruiz #570, colonia Centro).

La actividad será gratuita y tendrá un cupo limitado a 30 personas, por lo que será necesario realizar un registro previo.

Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, Mónica del Carmen es una de las actrices más destacadas de su generación, reconocida por sus interpretaciones profundas y por abordar personajes que conectan con la vulnerabilidad y la humanidad en escena.