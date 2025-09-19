Actores Moisés Arizmendi, Luis Gatica y Naian González engalanarán la IV Feria del Libro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de las lecturas en voz alta de emblemáticas obras literarias interpretadas por los actores Luis Gatica y Moisés Arizmendi, así como la actriz Naian González Norvind.
Lo anterior como parte del programa de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), que se realizará del 26 de septiembre al 05 de octubre y que integra cerca de 190 actividades, teniendo como sede principal la Plaza de Armas, además de diversos foros en universidades e instituciones.
De acuerdo con el programa del 26 de septiembre, el actor Moisés Arizmendi (quien destaca por sus papeles como villano en varias telenovelas) leerá un fragmento de “La región más transparente” de Carlos Fuentes, a las 20:00 horas en el Ágora Principal.
Las lecturas continuarán con la participación del actor Luis Gatica el 27 de septiembre, con un fragmento de “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco. Actividad programada a las 20:00 horas, en el Ágora Principal.
El 03 de octubre, la actriz Naian González Norvind leerá fragmentos de “La Sunamita”, un cuento de Inés Arredondo, a las 20:00 horas en el Ágora Principal.
También habrá lectura de una selección de textos en portugués, el 27 de septiembre a las 13:00 horas, y la lectura dramatizada de “El Marinero” de Pessoa, con la adaptación y dirección a cargo de Rita Gironès, interpretada por Daniella Saucedo, Monse Ayala y Abril Cital, el 28 de septiembre a las 20:00 horas, en el mismo escenario principal.
El gobierno de Alfonso Martínez Alcázar sigue acercando la cultura a toda la ciudadanía, para construir la paz y el mejor lugar para vivir. Para conocer el programa completo, las y los interesados pueden visitar la página cultura.morelia.gob.mx
BCT