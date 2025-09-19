Actores Moisés Arizmendi, Luis Gatica y Naian González engalanarán la IV Feria del Libro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de las lecturas en voz alta de emblemáticas obras literarias interpretadas por los actores Luis Gatica y Moisés Arizmendi, así como la actriz Naian González Norvind.

Lo anterior como parte del programa de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), que se realizará del 26 de septiembre al 05 de octubre y que integra cerca de 190 actividades, teniendo como sede principal la Plaza de Armas, además de diversos foros en universidades e instituciones.