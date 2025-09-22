Activan protocolo por granada hallada afuera del INM en Morelia; atacante no retiró el seguro

También se solicitó el apoyo de personal especializado en manejo de explosivos, quienes ya se encuentran en el sitio. De acuerdo con el reporte preliminar, la granada aún tenía el seguro puesto y no explotó, lo que permitió que los expertos pudieran manipularla con el equipo adecuado.

“La persona que la dejó ahí no le quitó el seguro”, reportó desde el lugar el periodista Juan Manuel Álvarez, de RED 113. El artefacto será retirado y asegurado para su posterior análisis y destrucción.