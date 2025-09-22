Activan protocolo por granada hallada afuera del INM en Morelia; atacante no retiró el seguro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad tras el hallazgo de una granada de fragmentación afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en la colonia Camelinas, al sur de la capital michoacana.
El artefacto explosivo fue localizado a las afueras del inmueble, sobre el libramiento sur, y de inmediato se activó el protocolo de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil, personal de vialidad y motopatrulleros estatales.
También se solicitó el apoyo de personal especializado en manejo de explosivos, quienes ya se encuentran en el sitio. De acuerdo con el reporte preliminar, la granada aún tenía el seguro puesto y no explotó, lo que permitió que los expertos pudieran manipularla con el equipo adecuado.
“La persona que la dejó ahí no le quitó el seguro”, reportó desde el lugar el periodista Juan Manuel Álvarez, de RED 113. El artefacto será retirado y asegurado para su posterior análisis y destrucción.
La zona fue acordonada para evitar riesgos a la población. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
rmr