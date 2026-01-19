¡Actívate gratis! Muestra de Body Combat en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Quieres moverte, desestresarte y empezar el año con toda la energía? El Colegio de Morelia tiene una invitación para ti: una clase muestra gratuita de Body Combat, una disciplina que mezcla movimientos de artes marciales con música y rutinas intensas que te harán sudar… ¡y disfrutar!
La cita es el próximo martes 27 de enero, de 5 a 6 de la tarde, directamente en sus instalaciones ubicadas en avenida Guadalupe Victoria 2225.
La entrada es completamente gratuita, sin necesidad de inscripción previa, solo necesitas ropa cómoda, actitud positiva y muchas ganas de activarte.
El Body Combat se ha vuelto popular entre quienes buscan una alternativa divertida y efectiva para mejorar su condición física, ya que combina elementos del boxeo, taekwondo y kickboxing en una clase que fortalece cuerpo y mente.
Esta muestra forma parte de los talleres que el Colegio de Morelia pone al alcance de la ciudadanía para impulsar el bienestar y los estilos de vida saludables. Así que si buscabas una excusa para moverte, esta puede ser tu mejor oportunidad.
Para más información, puedes consultar las redes sociales oficiales del Colegio.
