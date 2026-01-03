¡Actívate! Colegio de Morelia ofrece clases gratuitas de Jumping y Zumba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia invita a la ciudadanía a iniciar el 2026 con energía a través de sus clases de Jumping y Zumba, que se imparten en turnos matutinos y vespertinos como parte de su agenda de activación física para todas las edades.
Las clases de Jumping se realizan los lunes, miércoles y viernes, en horario matutino de 9:00 a 10:00 horas y vespertino de 19:00 a 20:00 horas.
Por su parte, las sesiones de Zumba están programadas para los martes y jueves, en dos bloques: de 9:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
Estas actividades son abiertas al público y forman parte de la oferta del Colegio para fomentar estilos de vida saludables entre las y los morelianos. Además, se informa que los talleres completos y talleristas regresarán a partir del 12 de enero.
Para más información, las personas interesadas pueden consultar el sitio web oficial: colegiodemorelia.gob.mx
BCT