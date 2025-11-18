¡Actívate! Body Combat y Jumping gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si lo tuyo es moverte, liberar energía y además apoyar una buena causa, esta invitación es para ti: el próximo 21 de noviembre, el Colegio de Morelia realizará una master class gratuita de Body Combat y Jumping, bajo el lema “Cuerpo Libre, Corazón Fuerte”.

La actividad forma parte de las acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y busca promover el empoderamiento físico y emocional de las mujeres a través del ejercicio.

El encuentro será a las 7:00 de la tarde en las instalaciones del Colegio de Morelia, en la colonia Lomas de Santiaguito, y estará guiado por las instructoras María Luisa González Álvarez y Sagrario Chávez, especialistas en activación física con enfoque en bienestar femenino.

La participación es totalmente gratuita, así que si quieres activarte, convivir y apoyar el mensaje de “ni una menos”, solo tienes que llegar con ropa cómoda, buena actitud… ¡y muchas ganas de moverte!