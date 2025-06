Accidentes en moto, segundo lugar en accidentes; jóvenes los más afectados

Lesiones traumatológicas, principalmente en cabeza y cuello, son las más visibles en los accidentes, dijo, toda vez que de dos a tres de los accidentes no portan casco o, el que usan, no es adecuado a la normativa o no se ponen los seguros correspondientes.

A lo anterior, Sagrero Olmos recordó que una motocicleta es un vehículo y debe respetar el carril que le corresponde y no rebasar ni meterse entre los mismos, además de respetar semáforos y señales de tránsito, uso de casco y evitar el uso del celular.

mrh