Accidentes en casa y de motociclistas, de mayor atención en vacaciones: Cruz Roja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones están por terminar y la Cruz Roja Mexicana continúa dando servicios a la población que lo necesita ante algún accidente o emergencia que se registra, informó el presidente del Consejo Directivo de la Delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana, Armando Moreno Ramos.

En atención a los medios de comunicación, indicó que la mayor atención que se ha dado durante las vacaciones de verano han sido los accidentes en casa, además de aquellos en los que se ven involucrados los motociclistas.

Desde caídas y descompensaciones de la diabetes, dijo, son algunos de los servicios que se han dado en la temporada, pero los derrapes de motociclistas durante la temporada de lluvias ha incrementado, sobre todo en repartidores de aplicaciones digitales que son jóvenes entre 20 y 30 años.

"Hay mucha lluvia, se registran derrapes; tenemos una alta incidencia en motociclistas, sobre todo repartidores entre 20 y tantos y 30 años", refirió.