Tres heridos tras brutal choque en Av. Cointzio; camioneta y auto quedaron destrozados

FB/Protección Civil Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente vehicular registrado la tarde de este jueves sobre la Avenida Cointzio, a la altura de la colonia Princesa Minztita, en la zona poniente de la ciudad de Morelia.

El percance, que involucró una camioneta verde tipo Chevrolet 1500 y un auto compacto negro, presuntamente marca Ford, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y complicaciones viales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el encontronazo dejó a varias personas heridas, las cuales fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y bomberos del Estado, quienes trabajaron de manera coordinada con elementos de la Guardia Civil y bomberos municipales para liberar a los afectados y brindar atención prehospitalaria.

FB/Protección Civil Michoacán

Se informó que, debido a la gravedad de las lesiones, los tres lesionados requerirán traslado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Mientras tanto, oficiales estatales quedaron a cargo del peritaje correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades en este incidente que generó caos vial en la zona, debido a la obstrucción de carriles y presencia de unidades de emergencia.

