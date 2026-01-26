Accidente en el periférico norte de Morelia deja a conductor herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras el choque-volcadura de su vehículo sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona norponiente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.
El percance se registró durante la tarde de este lunes, frente a la colonia Francisco Zarco y a la altura de la colonia Infonavit Justo Mendoza, en las inmediaciones del Estadio Morelos.
De acuerdo con las fuentes, el automovilista perdió el control de su unidad, salió de manera intempestiva de la carpeta asfáltica, cayó a una cuneta del dren pluvial, se estrelló contra un árbol y terminó volcado.
En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al paciente y lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.
Asimismo, oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el coche siniestrado, el cual es un Chevrolet Spark color rojo.
BCT