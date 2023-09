Abuso sexual infantil, una realidad en Morelia: Inmujeris

Refirió que en Morelia hay una realidad al respecto, además de que el embarazo sexual adolescente habla de otro tipo de delitos como la violación.

En este sentido, ejemplificó el caso de una niña de 12 años que vive en un entorno violento.

Añadió que el delito no se presenta solamente en las tenencias, provenientes del Centro de la ciudad se han recibido algunos casos.

“Este tema es también una realidad nacional porque México es el principal productor de pornografía infantil, derivado de eso se conjugan otros delitos como la trata infantil”, tema por el cual se debe armonizar la legislación local con la federal, en temas relacionados a: turismo, educación y salud.

La titular de Inmujeris, lamentó la incidencia de casos de abuso infantil en el municipio, en lo que va del año, se han recibido 15 denuncias; las víctimas tienen entre 9 y 13 años de edad.

Los principales agresores son sus familiares, aseguró. “La encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endirhe 2021), señala al tío, el hermano, el abuelo, etc”.

Mientras que en el tema de pornografía infantil, el tratante es cercano a la víctima, “su cuidador (a), sus tíos, porque los niños confían en esa persona y les toman fotos”.

Por otra parte dijo que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe) reporta que hay un 90% de cifra negra en la denuncia de los delitos de trata, extorsión, robo, asalto, y los que tienen que ver con las personas y no con las propiedades, solamente se reporta el 10%, el argumento es porque piensan que no va a pasar nada, y el 20% porque no confían en las autoridades.