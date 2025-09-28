Abrirán este lunes puente sur del distribuidor vial Eréndira, frente al Abastos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 29 de septiembre será abierto a la circulación el puente sur del distribuidor vial Eréndira, en un evento encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, programado para realizarse alrededor de las 19:00 horas en el punto de la obra, de acuerdo con información oficial del gobierno estatal.
La apertura se realizará en sentido del Instituto Tecnológico de Morelia hacia la salida a Charo, mientras continúa la construcción del puente norte del mismo distribuidor, ubicado en el libramiento norte, a la altura del Mercado de Abastos.
El mandatario estatal, acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, ha supervisado los trabajos que presentan un avance general del 46 por ciento y que beneficiarán a más de 195 mil habitantes. Actualmente, por la zona circulan cerca de 88 mil vehículos diariamente.
Anteriormente, Zarazúa Sánchez explicó que el puente sur operará temporalmente en contraflujo para agilizar el tránsito en tanto concluye el puente norte, cuya estructura ya presenta un importante avance.
Es de recordar que la obra representa una inversión multianual cercana a los 442 millones de pesos, que incluye mantenimiento y conservación hasta el año 2027. El distribuidor tendrá 10 carriles: seis elevados y cuatro a nivel de calle, en ambos sentidos. Se emplea concreto hidráulico para garantizar mayor durabilidad.
Como parte del proyecto integral, se contempla un bajopuente de 6 mil 715 metros cuadrados, diseñado como un espacio para el esparcimiento familiar, con áreas de skatepark, juegos infantiles y plazoletas.
rmr