Abrirán este lunes puente sur del distribuidor vial Eréndira, frente al Abastos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 29 de septiembre será abierto a la circulación el puente sur del distribuidor vial Eréndira, en un evento encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, programado para realizarse alrededor de las 19:00 horas en el punto de la obra, de acuerdo con información oficial del gobierno estatal.

La apertura se realizará en sentido del Instituto Tecnológico de Morelia hacia la salida a Charo, mientras continúa la construcción del puente norte del mismo distribuidor, ubicado en el libramiento norte, a la altura del Mercado de Abastos.

El mandatario estatal, acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, ha supervisado los trabajos que presentan un avance general del 46 por ciento y que beneficiarán a más de 195 mil habitantes. Actualmente, por la zona circulan cerca de 88 mil vehículos diariamente.