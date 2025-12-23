Abren registro para taller de danza folclórica dirigido a adultos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para su taller de danza folclórica para adultos, una actividad pensada como un espacio de aprendizaje, expresión artística y fortalecimiento de la identidad cultural.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del IJUM, donde se destacó que el taller está dirigido a personas adultas, sin importar si son principiantes o si ya cuentan con experiencia previa en la danza tradicional mexicana.

Las clases serán impartidas por el maestro Félix Vallejo y se realizarán en las instalaciones del IJUM, ubicadas sobre la avenida Periodismo José Tocavén Lavín número 735, en Morelia.