El curso está abierto a adultos interesados en aprender y preservar la danza tradicional mexicana
Abren registro para taller de danza folclórica dirigido a adultos en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para su taller de danza folclórica para adultos, una actividad pensada como un espacio de aprendizaje, expresión artística y fortalecimiento de la identidad cultural.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del IJUM, donde se destacó que el taller está dirigido a personas adultas, sin importar si son principiantes o si ya cuentan con experiencia previa en la danza tradicional mexicana.

Las clases serán impartidas por el maestro Félix Vallejo y se realizarán en las instalaciones del IJUM, ubicadas sobre la avenida Periodismo José Tocavén Lavín número 735, en Morelia.

Los horarios disponibles son martes de 7:30 a 9:30 de la noche, así como miércoles y viernes de 7:00 a 9:00 de la noche.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes directamente con el instructor al teléfono 443 369 3168.

