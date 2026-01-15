Abren inscripciones para música, k-pop, deportes, drones y más, en Centros Spot del DIF Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández, anunció el inicio de inscripciones para el nuevo ciclo de talleres gratuitos de los Centros Spot, que comenzarán actividades el próximo martes 3 de febrero, dirigidos a adolescentes y jóvenes interesados en desarrollar habilidades artísticas, deportivas y formativas.
“Estos espacios buscan ofrecer alternativas positivas para el uso del tiempo libre, fortalecer talentos y acompañar el desarrollo integral de la juventud, a través de una oferta accesible y diversa en distintos puntos de la ciudad”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.
Los talleres abarcan una variedad de disciplinas como música, piano, batería, producción musical, artes plásticas, teatro, cineclub, arte urbano, danza, K-Pop, deportes, calistenia, box, fútbol y voleibol, además de actividades tecnológicas y de preparación para el trabajo, como producción cinematográfica, gastronomía, panadería, drones e inglés.
En este esfuerzo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que la prevención social inicia con oportunidades reales para niñas, niños y jóvenes, por lo que el Gobierno de Morelia impulsa espacios que fomentan la convivencia, la disciplina y la construcción de proyectos de vida positivos.
Las actividades se desarrollan en Spot Morelia, ubicado en la colonia Lomas del Tecnológico, y en Spot+ Villas del Pedregal, al oriente de la ciudad, con horarios matutinos y vespertinos, lo que permite a las y los participantes integrarse de acuerdo con sus tiempos escolares o laborales.
Para realizar la inscripción, las y los interesados deberán presentar solicitud de ingreso llenada y firmada, copia de identificación oficial INE; en caso de ser menor de edad, acudir con madre, padre o tutor con copia de su INE; comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP y dos fotografías tamaño infantil.
El DIF Morelia refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan la paz y consoliden a Morelia como el mejor lugar para vivir, acercando oportunidades reales de desarrollo a la juventud moreliana. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 298 2568.
