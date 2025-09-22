Abren convocatoria para mujeres conductoras de transporte público en Morelia; Semmujeris va por la inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el programa municipal “Mujeres al Volante” se busca impulsar la inclusión laboral de más mujeres en el transporte público, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).
En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, la secretaria explicó que este programa, impulsado desde hace dos semanas, surgió en coordinación con líderes transportistas, quienes reconocieron que pocas mujeres forman parte de este gremio.
En este sentido, destacó que la iniciativa busca acortar la brecha de desigualdad laboral en el sector, además de trabajar en temas de prevención de violencia de género con transportistas, al sumar la estrategia al programa de Punto Naranja.
Hernández Abarca precisó que la convocatoria está disponible en las redes sociales tanto de la Semmujeris como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).
Entre los requisitos para participar, resaltó que las interesadas deben tener entre 20 y 50 años, contar con experiencia mínima de dos años manejando vehículos estándar, secundaria concluida, buena visión y disponibilidad de horario para asistir a las capacitaciones.
La funcionaria adelantó que, en una primera etapa, se capacitará a 10 mujeres seleccionadas, en coordinación con distintas áreas del ayuntamiento, en temas de violencia de género, primeros auxilios, movilidad, seguridad y otros aspectos.
Para finalizar, señaló que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de octubre, y las interesadas pueden solicitar información directamente en la Semmujeris o en la Sedum municipal.
