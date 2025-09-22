Abren convocatoria para mujeres conductoras de transporte público en Morelia; Semmujeris va por la inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el programa municipal “Mujeres al Volante” se busca impulsar la inclusión laboral de más mujeres en el transporte público, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, la secretaria explicó que este programa, impulsado desde hace dos semanas, surgió en coordinación con líderes transportistas, quienes reconocieron que pocas mujeres forman parte de este gremio.

En este sentido, destacó que la iniciativa busca acortar la brecha de desigualdad laboral en el sector, además de trabajar en temas de prevención de violencia de género con transportistas, al sumar la estrategia al programa de Punto Naranja.