Abre SSP convocatoria para integrar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de continuar con los procesos de transparencia, legalidad y dignificación policial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió la convocatoria para formar parte del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), dirigida a todos los elementos de la Guardia Civil.

Este equipo de motopatrulleros se encargará de planear, ejecutar y apoyar estrategias táctico-operativas como primeros respondientes, mediante operaciones permanentes desplegadas en calles y caminos de la entidad, donde atenderán emergencias de manera inmediata, realizarán acciones de proximidad social y vigilarán se garantice el orden público.