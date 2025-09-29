Abre Gobierno de Michoacán puente sur del paso elevado Eréndira

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que por esta zona transitan 80 mil vehículos de manera diaria y tan solo en la Central de Abastos laboran 4 mil personas.

Surtir a diversos giros comerciales, dijo, es la principal actividad económica que se realiza en la zona, por lo que aseguró que esta obra permitirá que haya mayor fluidez vial y atención a un cuello de botella que se genera día con día.