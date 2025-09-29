Abre Gobierno de Michoacán puente sur del paso elevado Eréndira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con tres carriles listo, el Gobierno de Michoacán aperturó el puente sur del paso elevado Eréndira, en las inmediaciones del marco de abastos; mejorar el flujo vial en la zona, el objetivo.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que por esta zona transitan 80 mil vehículos de manera diaria y tan solo en la Central de Abastos laboran 4 mil personas.
Surtir a diversos giros comerciales, dijo, es la principal actividad económica que se realiza en la zona, por lo que aseguró que esta obra permitirá que haya mayor fluidez vial y atención a un cuello de botella que se genera día con día.
Especificó que este martes arranca la construcción del segundo puente elevado, toda vez que son tres carriles los habilitados este lunes.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que dos carriles corresponden al puente elevado sur que va de Camelinas al Instituto Tecnológico de Morelia y, el tercer carril que se habilitará en ciertos horarios con una apertura contraflujo.
BCT