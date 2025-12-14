Abrígate: Morelia tendrá mañana y noche frescas con viento del noreste

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 14 de diciembre, el clima en la capital michoacana se mantendrá con cielos parcialmente nublados. Se esperan periodos de sol intermitente durante el día, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución por el viento.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán en torno a los 15 grados Celsius, por lo que se recomienda salir bien abrigado, especialmente a quienes deben trasladarse temprano. Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 23°C, generando un ambiente templado y agradable. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender, regresando a los 15°C, lo que podría sentirse más fresco debido a la presencia de viento.

Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad promedio de 15 km/h. Aunque no se trata de ráfagas intensas, sí podrían provocar una ligera sensación térmica más baja, principalmente en espacios abiertos o poco resguardados.

Se recomiendan mantenerse informados ante cualquier cambio climático repentino, sobre todo en esta temporada invernal, donde los cambios de temperatura pueden afectar la salud de menores, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

BCT