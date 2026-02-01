¡Abrígate! Mínima de 9°C y niebla nocturna en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este primer domingo de febrero, Morelia vivirá una jornada con condiciones meteorológicas variables, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y la presencia de niebla por la noche.

Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 09:00 horas, se registrará una temperatura mínima de 9°C, con cielo parcialmente nublado. Aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica se ubicará en los 10°C, por lo que se recomienda salir abrigado.

Conforme avance el día, el cielo se mantendrá con nubes y claros, y el termómetro alcanzará su punto más alto alrededor de las 14:00 horas, con una temperatura máxima estimada de 23°C. La sensación térmica podría llegar a los 25°C, principalmente entre las 12:00 y 16:00 horas.

Por la noche, a partir de las 23:00 horas, se prevé la presencia de bancos de niebla, con una temperatura que descenderá hasta los 10°C, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas vialidades, sobre todo en zonas altas o rurales.

Aunque no se esperan lluvias significativas, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 20%, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos y evitar conducir a alta velocidad en caso de niebla densa.

