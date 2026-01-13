Abogado convoca a amparo masivo en Morelia contra el cobro del alumbrado público

Moreno Zamudio sostiene que, a pesar de esta declaratoria histórica, los congresos locales continúan legislando de manera "ilegal" para que los ayuntamientos mantengan este cobro, el cual, según el abogado, duplica o triplica los cargos que deberían cubrirse con el impuesto predial, como la recolección de basura o el alumbrado mismo.

El promotor del amparo enfatizó que los recursos recaudados por este concepto, que ascienden a unos 17 millones de pesos mensuales solo para el alumbrado, no se están reflejando en la calidad del servicio. El abogado destacó la falta de mantenimiento y la existencia de calles sin luminarias, incluso en colonias cercanas al centro. "El problema está que no se ve reflejado en postes muertos, no se ve reflejado en un alumbrado solar, no se ve reflejado en todas las colonias", denunció.

Los beneficios directos para los ciudadanos que se sumen a esta acción legal son dobles y buscan ser inmediatos. En primer lugar, se espera que los recibos de abril o mayo lleguen ya sin el cargo por alumbrado público. En segundo lugar, los participantes recibirían un reembolso de lo pagado por este concepto desde enero hasta abril.

El abogado promotor del amparo subraya que esta es una iniciativa "100% ciudadana" y que no se les pedirá "ni un centavo" a los interesados para tramitar la defensa legal. El principal objetivo, más allá del ahorro económico, es generar conciencia sobre el uso de los derechos fiscales municipales.

La convocatoria para formalizar la adhesión a este primer amparo colectivo está programada para el próximo sábado 24 de enero, en el Obelisco Lázaro Cárdenas, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Alberto Moreno ya ha recibido la adhesión de más de 200 personas y confía en alcanzar la meta de mil familias. Recordó que las y los interesados deben acudir con su recibo de CFE, documento que debe estar a nombre de la persona que contrató el servicio de luz, y que haya sido pagado directamente en los módulos de la Comisión Federal de Electricidad.

