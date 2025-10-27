Abigeato golpea al norponiente de Morelia con más de 180 cabezas robadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En aproximadamente un año se han registrado cuatro casos de abigeato en Morelia, informó Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural municipal.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al secretario si los productores de Morelia le han manifestado algún reporte de amenazas o extorsiones por parte de grupos delictivos. Al respecto, recalcó que hasta el momento, ni a él ni al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, les han hecho llegar este tipo de señalamientos.

“Lo que sí hemos padecido en Morelia es el delito del abigeato; nosotros, en dos ocasiones, hemos sido facilitadores de los afectados ante la Fiscalía General del Estado, que es la institución encargada de vigilar y perseguir este delito”, señaló.

El secretario detalló que, en un periodo de aproximadamente un año, se han registrado cuatro casos, los últimos al norponiente del municipio, en las zonas de Cuto, Capula y Tzintzimacato.