Abierto, puente en avenida Siervo de la Nación tras más de 2 años de obra

Las obras se deben licitar y auditar, y ese no era el caso en Siervo de la Nación, de todos es conocido que no hay proceso de recepción y con nosotros no lo hubo; se había pagado el 60 por ciento y el avance era del 30%, tuvimos que parar la obra, dejaron a la ciudadanía con hoyos y charcos, se generó un caos", dijo.