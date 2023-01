Abarroteras desconocen la modificación de Ley General para el Control del Tabaco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este domingo 15 de enero del presente año quedará prohibido exhibir las cajetillas de cigarros en los mostradores de las tiendas o cualquier otro punto de venta, de acuerdo a la modificación aplicada al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, sin embargo, los dueños de comercios locales desconocen las sanciones que ésta implica.

En sondeo realizado por MIMORELIA.COM, comerciantes expresaron que no han sido notificados por ninguna autoridad sobre la prohibición de la exhibición de los productos elaborados de tabaco, además puntualizaron que desconocen las sanciones que puedan implicar.

La comerciante María Guadalupe expresó que esto representaría un recurso menos para el comercio: “nosotros sabemos que no podemos vender a menores de edad, pero aun así la venta del producto ha sido baja y con esto sería mucho más”.

Por su parte, el dueño del establecimiento vinos “Valerio” comentó que no se le ha notificado y que apenas se percató de la noticia el día de ayer a través de nuestro portal web; “tengo poco con la venta de cigarros, no me genera tanto recurso como esperaba pero creo que lo que menos quiere uno es contar con una multa o sanción por infringir una ley nacional”.