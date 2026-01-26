Abandonan a perrita dentro de una bolsa en Morelia; le buscan hogar [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una denuncia ciudadana, acompañada de material en video, expone el momento en que dos personas que viajaban en una motocicleta abandonan a una perrita dentro de una bolsa en plena calle, en la colonia Villas del Real, en Morelia.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron la noche del martes, alrededor de las 23:00 horas. En el primer video se observa cómo los motociclistas arrojan una bolsa en la banqueta de la calle. En un segundo clip, se aprecia cómo el animalito se mueve desde el interior de la bolsa, tratando de salir, pero no lo logra y queda en medio de la vialidad.