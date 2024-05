!Aarroolladoraa! presentación de la Banda Limón en el FMO

A partir de ese momento, en el Venustiano Carranza se escucharon a una sola voz canciones como “Sobre mis pies”, “Calidad y Cantidad”, “El Final de Nuestra historia”, “Mi Segunda vida”, “Y que quede claro”, “De ti exclusivo”, “Ya es muy tarde”.

Aunque por momentos falló el sonido, no fue impedimento para que la gente cantará a todo pulmón uno de los mayores éxitos como “Qué me vas a dar si vuelvo”, así como otras de antaño, tal fue el caso de “Cuéntame”, “Perdón por qué”, “Tú nuevo cariñito”, “Tu historia fue conmigo”, “La otra cara de la moneda” y “Se me cansó el corazón”.