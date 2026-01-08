"A Sky Full of Stars" de Coldplay acompañará encendido de Catedral de Morelia durante enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La canción A Sky Full of Stars, de la banda británica Coldplay, amenizará el encendido de la Catedral de Morelia de este mes de enero, informó la Secretaría de Turismo de Morelia.

Tras la culminación de la temporada decembrina y de las celebraciones por el Día de Reyes, la dependencia municipal informó a MIMORELIA.COM que el tema del encendido de la Catedral de Morelia cambiará a partir de este sábado, incorporando una de las canciones más representativas de dicho grupo británico.

Cabe resaltar que esta melodía se caracteriza por su tono emotivo y optimista, lo que la ha convertido en una de las piezas musicales más reconocidas de Coldplay a nivel internacional.