"A Sky Full of Stars" de Coldplay acompañará encendido de Catedral de Morelia durante enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La canción A Sky Full of Stars, de la banda británica Coldplay, amenizará el encendido de la Catedral de Morelia de este mes de enero, informó la Secretaría de Turismo de Morelia.
Tras la culminación de la temporada decembrina y de las celebraciones por el Día de Reyes, la dependencia municipal informó a MIMORELIA.COM que el tema del encendido de la Catedral de Morelia cambiará a partir de este sábado, incorporando una de las canciones más representativas de dicho grupo británico.
Cabe resaltar que esta melodía se caracteriza por su tono emotivo y optimista, lo que la ha convertido en una de las piezas musicales más reconocidas de Coldplay a nivel internacional.
El encendido de la Catedral de Morelia, que se realiza cada sábado en punto de las 21:00 horas, se ha consolidado como uno de los atractivos de la capital michoacana, el cual es disfrutado tanto por morelianos como por visitantes y turistas de todas las edades.
La melodía que acompaña este espectáculo de luces y sonido suele cambiar de manera periódica, ya sea de forma mensual o en el marco de alguna festividad en específico.
rmr