¡A saborear! Regresa la Feria de la Enchilada a Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Tacícuaro se alista para la cuarta Feria de la Enchilada, la cual se llevará a cabo los días 1 y 2 de febrero en un horario de 9:00 a 20:00 horas.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), informó que se espera la participación de más de 40 expositores, quienes desde la plaza principal de la tenencia estarán ofertando este platillo típico de Michoacán, además de diversas bebidas y productos locales.
Aunado a esto, señaló que se da continuidad a estas actividades que surgieron desde la administración anterior, con el objetivo de impulsar la gastronomía, preservar las tradiciones y fortalecer la economía local de la tenencia.
Añadió que los precios por platillo se podrán encontrar desde los 50 pesos, y habrá una variedad de enchiladas, entre ellas las tradicionales rojas michoacanas, así como suizas, enmoladas y de jitomate.
En cuanto a la expectativa para esta edición, se espera la asistencia de alrededor de dos mil personas, así como una derrama económica aproximada de 300 mil pesos.
