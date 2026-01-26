¡A saborear! Regresa la Feria de la Enchilada a Tacícuaro

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), informó que se espera la participación de más de 40 expositores, quienes desde la plaza principal de la tenencia estarán ofertando este platillo típico de Michoacán, además de diversas bebidas y productos locales.

Aunado a esto, señaló que se da continuidad a estas actividades que surgieron desde la administración anterior, con el objetivo de impulsar la gastronomía, preservar las tradiciones y fortalecer la economía local de la tenencia.