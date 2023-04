A revisión, propuesta de hacer obligatoria contratación de Policía Auxiliar: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La iniciativa de hacer obligatoria la contratación de Policía Auxiliar, principalmente para bares, centros nocturnos y eventos masivos en Morelia, será analizada por las comisiones, luego de que fuera presentada al Cabildo, explicó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

“Lo que se presentó ante Cabildo fue la propuesta del regidor Parra Zambrano, a efecto de que los establecimientos de alto impacto tipo C, género C y licencia tipo C cuenten con contratación de la Policía Auxiliar, esto tendrá que ser analizado por comisiones, esto no quiere decir que haya sido aceptado, el Cabildo apenas conoció el proyecto de dictamen, que pasará su análisis a comisiones y se revisará sus implicaciones”, puntualizó.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario municipal aclaró que se tendrá que analizar y en su caso modificar, ya que si se aprueba tal como se presentó la iniciativa impactaría en un número considerable de negocios.

“Simplemente si se toma del dictamen en el que viene, estaremos hablando de prácticamente 16 mil negocios en Morelia, porque de alto impacto tipo B estamos hablando de escuelas, de tortillerías, negocios, talleres mecánicos, tiene que ser realizado con mucha seriedad el dictamen para entonces sí, que se tome una decisión por el Cabildo”, detalló.

Enfatizó que independiente de quién vigile los establecimientos, se debe garantizar la seguridad por parte de las autoridades correspondientes.

“Independientemente de quién vigile los negocios, la seguridad de la ciudadanía debe resguardarse, la autoridad estatal y federal tienen una responsabilidad que asumir y atenderla”, señaló.

RYE