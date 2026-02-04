A proceso, sujeto que mató a golpes a otro sobre Acueducto; FGE revela qué pasó esa madrugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N”, como presunto responsable del homicidio de Luis Fernando V., ocurrido la madrugada del 25 de enero en la colonia Chapultepec Norte de esta ciudad.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, el hecho se originó luego de una discusión por presunta violencia familiar.

Luis Fernando habría acudido a una tienda de conveniencia, ubicada en la avenida Acueducto, esquina con Batalla de Cerro Gordo, donde sostuvo una llamada con la pareja sentimental de Daniel “N” (su hermana), lo que derivó en una confrontación.