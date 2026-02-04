A proceso, sujeto que mató a golpes a otro sobre Acueducto; FGE revela qué pasó esa madrugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N”, como presunto responsable del homicidio de Luis Fernando V., ocurrido la madrugada del 25 de enero en la colonia Chapultepec Norte de esta ciudad.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, el hecho se originó luego de una discusión por presunta violencia familiar.
Luis Fernando habría acudido a una tienda de conveniencia, ubicada en la avenida Acueducto, esquina con Batalla de Cerro Gordo, donde sostuvo una llamada con la pareja sentimental de Daniel “N” (su hermana), lo que derivó en una confrontación.
El ahora imputado llegó al sitio tras ser alertado por su familiar y, al reclamarle a la víctima, lo agredió físicamente hasta provocarle lesiones que le causaron la muerte minutos después.
Elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar y detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, se judicializó el caso.
En audiencia, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Daniel “N” e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
