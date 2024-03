A proceso, elemento de tránsito por supuestamente pedir "mordida", en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Sergio Mauricio "N", presunto responsable de abuso de confianza y cohecho, hechos ocurridos en agravio de los tripulantes de un vehículo en Morelia.

El 8 de septiembre de 2022, el imputado se encontraba realizando labores propias como elemento de tránsito y al circular sobre la avenida Madero Oriente le marcó el alto al conductor de un vehículo Subaru, color azul, que no portaba placas, engomados ni hologramas.

Pese a que se le señaló la existencia del permiso provisional vigente, el agente no quiso verificar el documento y le solicitó la cantidad de 5 mil pesos para no levantar la infracción, por lo que al no recibir dicha cantidad realizó la multa y solicitó una grúa para trasladar la unidad a un corralón.

Los hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Regional de Morelia, que integró la carpeta de investigación y llevó a cabo las actuaciones que permitieron conducir a Sergio Mauricio "N" ante el Juez de Control, y en audiencia, fue vinculado a proceso, además de que se le estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

rmr